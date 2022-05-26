Виктория Синицина: «Такое умиротворение сейчас испытываю. Как будто все проблемы, волнующие мысли, суета где-то очень далеко и не имеют силы надо мной»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от отдыха.

«Такое умиротворение сейчас испытываю. Как будто все проблемы, волнующие мысли, суета где-то очень далеко и не имеют силы надо мной.

Так хочется увезти это состояние с собой! Закрепить его в сознании, как сообщение в ленте телеграмм, чтобы не забывать, что действительно важно и нормально в этом мире, а что категорически нет.

Пусть этот кадр останется тут в память о моих ощущениях в этом моменте», – написала Синицина в соцсети.