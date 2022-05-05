Виктория Синицина: «Было бы классно вести дневник сейчас, чтобы потом будущая я читала и чему-то удивлялась. Но мне лень»

Российская фигуристка , выступающая в танцевальном дуэте с , рассказала, как в прошлом вела дневник.

«Вчера нашла свои старые личные дневники. Странные чувства возникли, конечно.

Оказывается, со временем абсолютно стираются все воспоминания о чувствах и остаются только какие-то основные факты. Например, в Америке мне было сложно. Об этом я часто говорю в интервью. Но эмоционально уже не окрашиваю этот период. Он прошел – и хорошо, на этом все.

А дневник напомнил о каких-то мелких событиях и чувствах, которые я вообще не вспоминала долгое время.

Прикольно! Наверное, было бы классно вести дневник сейчас, чтобы потом будущая я тоже читала и чему-то удивлялась. Но мне лень теперь», – написала Синицина.

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