Илья Княжук: «Мы уже приступили к постановке одной из программ. Пока не будем раскрывать всех карт. Ставит Бетина Попова»

Российская пара Наталья Хабибуллина и рассказали о постановке новых программ и переходе во взрослые.

– Вы уже начали работать над новыми программами?

Княжук: Мы уже приступили к постановке одной из программ. Пока не будем раскрывать всех карт, тем интереснее будет увидеть программу. Ставит ее .

– Сами предлагаете музыку или полагаетесь на выбор тренеров?

Хабибуллина: Нам очень важно чувствовать музыку, потому что в этом случае катаешься с душой.

Княжук: В этом сезоне мы сами предложили музыку, выбрали то, что нравится нам.

Хабибуллина: Когда свои варианты предлагали тренеры, то их выбор нам тоже нравился, но то ли мы до конца не понимали какие-то вещи, но чувствовали, не наше, не то. Илья сам нашел для короткой программы музыку из фильма «Маска». И мы все вместе решили сделать программу – необычную, под «европейский стандарт» – быструю, с интересными шагами, связками, в непривычном стиле. Тренеры поначалу сомневались…

Княжук: Потому что до конца не представляли, как мы будем эту программу катать.

Хабибуллина: Есть мнение, что для парников нужно брать что-то лирическое, а тут быстрая, танцевальная мелодия. Но нам хотелось еще сделать акцент на непохожесть наших программ – быстрая «Маска» и лирическая «Ромео и Джульетта». Кстати, эту тему мы тоже сами предложили.

Княжук: С «Маской», вообще, была моя идея. Из российских фигуристов эту музыку до нас никто не брал.

Хабибуллина: И мне понравилась, когда я услышала. Сразу поверила, будет интересно, если поставим. И мы настояли. В итоге все согласились, и получилось очень хорошо.

– В следующем сезоне будете выступать уже по мастерам?

Княжук: По возрасту переходим.

Хабибуллина: Но мы бы и так в юниорах не остались.

– Ваш козырь – серьезный прыжковый контент. Планируете что-то менять или будете добиваться качества и стабильности?

Княжук: Скажем так: у нас есть несколько вариантов усложнения прыжков.

Хабибуллина: Один из которых мы могли бы попробовать в этом сезоне.

Княжук: Могли, но не стали рисковать. Элемент нужно выучить до конца и исполнять его стабильно. Но чтобы вы правильно понимали относительно наших планов, речь не идет об ультра-си, как об этом писали. О четверных прыжках мы пока не думаем. Есть другие вещи, которыми надо заниматься.

Во взрослых программах 3 поддержки, и сейчас мы начали работать над новыми. Нужно улучшать качество исполнения парных элементов, скольжение, скорость. Сложные прыжки – это важно, но недостаточно, чтобы выигрывать. Тут должно быть все вместе – и прыжки, и парные элементы и все, что входит во вторую оценку.