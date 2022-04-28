Директор музея фигурного катания: «Настя Мишина – очень правильно воспитанный человек, простой. Из всей сборной я ее выделяю по характеру»

Директор музея фигурного катания Андрей Уваров рассказал о фигуристках, которые передавали в музей свои костюмы.

Чемпионка мира отдала белое платье, в котором выступала в 2014 году с под Allegro molto moderato. Чемпионка Европы передала костюм к короткой программе «Ангел».

«Настя одна из немногих, кто отзывается на все. Сколько я к ней ни обращался — всегда с удовольствием дает свои бейджи, значки и снимки из поездок, интересуется историческими реквизитами. Очень правильно воспитанный человек, простой.

У нее никакой звездной болезни, хотя она давно звезда. Из всей сборной я ее выделяю по характеру. Ведь сейчас фигурное катание — это школа тщеславия.

Алена мне тоже нравится тем, что на все имеет свое мнение, не прогибается под тренеров. Она очень чувственная и ранимая, недаром уходила к и потом возвращалась в школу Тутберидзе. Она умеет прощать.

Но главное, у этой девушки есть свое лицо: победив на чемпионате Европы, она стала олицетворением всех фигуристов группы Тутберидзе. Хочется, чтобы Алена еще поборолась и снова засверкала на международном уровне», – сказал Уваров.