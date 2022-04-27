Татьяна Тарасова: «Валиева действительно подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила талант российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила Валиева – уникальная девочка, уникального таланта. Она действительно подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», – заяила Тарасова.

Накануне фигуристка приняла участие во встрече олимпийских чемпионов Пекина-2022 с президентом России Владимиром Путиным. Валиева была награждена Орденом дружбы.

Наши олимпийцы в Кремле: к Путину попали только чемпионы (им советовали не брать телефоны), Валиевой налили лимонад вместо шампанского

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные