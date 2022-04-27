Татьяна Тарасова: «Валиева действительно подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила талант российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила Валиева – уникальная девочка, уникального таланта. Она действительно подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», – заяила Тарасова.

Накануне фигуристка приняла участие во встрече олимпийских чемпионов Пекина-2022 с президентом России Владимиром Путиным. Валиева была награждена Орденом дружбы.

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