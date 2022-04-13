Александр Галлямов: «Надеемся, что получится допустить нас до соревнований в следующем сезоне, будет интереснее смотреть зрителям и будет выше конкуренция»

Чемпионы мира в парном катании и надеются в следующем сезоне выступать на международных стартах.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Конечно, немножко неожиданной концовка сезона получилась. Надеемся, что получится допустить нас до соревнований в следующем сезоне, будет интереснее смотреть зрителям и будет выше конкуренция.

Главное – мы хотим совершенствоваться. Планы непонятны, сложно говорить что-то конкретное. Конечно, сезон уже скоро, над новыми программами будем работать, ищем идеи, чтобы можно было соревноваться на должном уровне», – сказал Галлямов.

Мишина прокомментировала идею создать альтернативную коммерческую серию в случае недопуска россиян.

«Думаю, у федерации есть запасной план, о нем мы узнаем, когда решение будет принято, но мы уверены, что решение будет верным», – отметила фигуристка.