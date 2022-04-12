Давыдов о женском катании: «Сохранить наработанный в детстве контент возможно. Было бы желание»

Тренер Сергей Давыдов считает, что в женском фигурном катании возможно сохранить сложный контент во взрослом возрасте.

– Специалисты сходятся во мнении, что даже при повышении возраста перехода из юниоров во взрослые осваивать четверные прыжки и тройной аксель девчонки будут в возрасте 13-15 лет. Как сохранить сложный контент к 17-18 годам?

– Сложно. У девочек меняется тело, каждый год приходится собирать освоенный контент заново. Нужно держать вес, следить за формой.

– Держать, питаясь кефиром с клетчаткой, а потом лечиться от анорексии?

– Зачем же такие кардинальные методы? Все нужно делать правильно. В том числе, правильно питаться. Кому-то можно одно, кому-то приходится воздерживаться от лакомств. Не вижу здесь проблемы. У парней все немного иначе.

Уверен, что сохранить наработанный в детстве контент возможно. Было бы желание, – сказал Давыдов.