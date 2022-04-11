Алексей Мишин: «Я не возражаю, даже приветствую, чтобы мои спортсмены участвовали в показательных выступлениях, которые проводит Плющенко»

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин не возражает против участия своих учеников в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов».
«Я не возражаю, даже приветствую, чтобы мои спортсмены участвовали в показательных выступлениях, которые проводит мой главный ученик в тренерской жизни – Евгений Плющенко», – сказал Мишин.
Ранее ряд фигуристов заявил о своей непричастности к мероприятию, прошедшему перед шоу Плющенко в Туле 9 апреля. Следующее шоу «Союз чемпионов» пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.
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