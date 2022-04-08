Елена Буянова: «Я еще не взяла Косторную. Пока мы смотрим: можем мы работать или не можем»

Тренер по фигурному катанию рассказала о работе с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

«Прошло мало времени. Пока идет работа. Пока я ее смотрю. Не значит, что я ее взяла. Пока мы смотрим: можем мы работать или не можем. Посмотрим. Она взрослый человек, не маленькую девочку берем», – сказала Буянова.

О переходе Косторной в ЦСКА из группы Этери Тутберидзе стало известно в начале марта.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет