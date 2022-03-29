Скопцова о фотосессии Медведевой: «То, что красиво – должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть, чем козырнуть – значит, надо показываться»

Российская фигуристка Анастасия Скопцова поделилась мнением о фотосессии Евгении Медведевой для журнала Maxim.
— Я видела фотографии, еще когда вы не видели, ха-ха! Я считаю: то, что красиво — то красиво, и должно показываться. Моя бабушка говорит: «Если есть, чем козырнуть — значит, надо показываться».
— А ты бы согласилась, если б тебе предложили сняться в таком журнале?
— Думаю, да. Если вы видели мои социальные сети, я там недалеко ушла от Жени.
— Много ли тебе начинают писать с предложениями познакомиться после того, как ты выставляешь фотографии в купальнике?
— Кстати, на удивление, не очень много. Видимо, фотографии все-таки не очень, ха-ха. На самом деле, конечно, пишут. Но я бы не сказала, что очень много, – рассказала Скопцова.