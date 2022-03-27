Ягудин о чемпионате мира без российских фигуристов: «Для меня те, кто там выигрывают, не победители, а просто чемпионы местного двора»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин поделился мнением о чемпионате мира в Монпелье, который прошел без российских фигуристов.

«Не смотрю, но за результатами слежу. Потому что должен быть в курсе, поскольку комментирую фигурное катание.

​Что касается самого турнира, думаю, что он сильно проиграл в зрелищности из-за того, что нет мировой элиты в лице российских спортсменов. Мне даже неинтересно, кто берет медали. Для меня те, кто там выигрывают, не победители, а просто чемпионы местного двора, как правильно сказал Авербух. Потому что это выглядит как неполноценный междусобойчик. Игра в одни ворота.

Это как в футболе, если убрать Роналду, Месси, Мбаппе, Неймара и так далее. Чисто теоретически можно представить международные турниры без этих футболистов? Да. Будет ли интерес? Не думаю. Разве что у тех, у кого появляется шанс выиграть этот турнир без участия топовых спортсменов.

Та ситуация, в которой оказались российские спортсмены, отражается на развитии мирового спорта. Там, где нет нас, начинается процесс стагнации. Когда ты без конкуренции можешь завоевывать медали, это профанация. Останавливается развитие», – сказал Ягудин.

«Для меня этот ЧМ – ложь». Наш фигурный бомонд не признает победу Каори Сакамото, хотя Авербух и Жулин бывали в похожей ситуации