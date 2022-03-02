, хореограф группы , высказался о переходе фигуристки от Тутберидзе к .

«Уже давно всем понятно, что Косторная в «Хрустальном» не появлялась и не занималась. Теперь Алена перешла к другому тренеру.

Буянова – это классный тренер! Но для Елены Косторная такой балласт. Я ей не завидую.

Карьера Косторной закончилась на ее мизинце. Этери Георгиевна отлично подчеркнула ситуацию. Что даже с поломанным мизинцем на пальце руки, не ноги, можно работать и добиваться успехов.

И сейчас Косторная у Буяновой. Да ради бога! А Тутберидзе требует работать. И она требовательный тренер... Что тут говорить?

И теперь Косторная должна достичь успеха. Вы в это верите? Я всегда говорю своим ученикам: хоть сам Бог спустится, но пока вы сами не захотите, ничего не произойдет. Ничего! И это касается Косторной.

А что Буянова ей даст? То же самое, велосипед придумывать не надо. Буянова будет требовать работать, а Алена выпендрится: нет, я не хочу ничего.

Подытожу: это все понты! Есть дело и работа, а есть понты», – сказал Железняков.

Перед чемпионатом России-2022 Косторная сломала правую руку, из-за чего была вынуждена пропустить турнир. В феврале стало известно, что фигуристка получила еще один перелом, на этот раз левой руки.