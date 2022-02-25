Анна Щербакова: «Победа на Олимпиаде не была детской мечтой. У меня мечта появляется, когда приходит понимание, что это реально»

Российская фигуристка рассказала, как победа на -2022 изменит ее жизнь.

– Ты, наверное, с детства мечтала выиграть Олимпийские игры. Твое представление о том, как это будет, совпало с тем, как это было в Пекине?

– Как бы странно это ни звучало, победа на Олимпиаде не была моей детской мечтой. Возможно, потому что мои родители не отдавали меня в фигурное катание с расчетом на профессиональный спорт, мне никто и не говорил о крупных международных турнирах, в нашей семье никогда не обсуждалось: ты станешь чемпионкой! Я просто каталась.

У меня были мечты, например, выиграть первенство на нашем катке. Мне говорили, что будут соревнования на катке, и у меня появлялось желание выиграть. Но я никогда не заглядывала так далеко вперед. Не то, что я не хотела, просто не думала об этом. Мне кажется, что у меня мечта появляется только тогда, когда приходит понимание, что это реально.

В этом сезоне, когда я уже понимала, что набрала форму, что мне по силам отобраться на Олимпийские игры, в этот момент, конечно, появляются и цели, и мечты. Ближе к Олимпийским играм, безусловно, это уже стало моей мечтой, потому что я понимала – это реальность.

– Влияла ли на тебя напряженная ситуация, которая сложилась на этой Олимпиаде вокруг фигурного катания?

– Нет, на меня это вообще не влияло. Безусловно, ситуация с «командником» в определенной степени сказывалась, потому что это напрямую влияло на график подготовки. Дополнительные выступления, подготовка к ним. Потом в последний момент осознание, что теперь нужно снова готовиться к личным соревнованиям, которые будут чуть позже. Получалось, как будто старт откладывается, и это влияло на график подготовки.

А в целом, то, что происходило в прессе – на меня, мои тренировки точно никак не сказывалось. Те же проходы через микст-зону без каких-либо эмоций, абсолютно спокойно. Наверное, я была к этому готова.

Возможно, потому, что это мой третий сезон во взрослых, и было множество разных турниров. И здесь на протяжении всех соревнований я чувствовала, что готова к Олимпийским играм. Для меня ничто не было стрессом, удивлением, потрясением, не было ни одной ситуации, которая бы выбила меня из колеи. Я подошла к этим соревнованиям абсолютно морально готовой.

– Как титул олимпийской чемпионки изменит твою жизнь?

– Мне хочется, чтобы внутренне на меня это никак не повлияло, чтобы мое отношение к соревнованиям, тренировкам, фигурному катанию, к окружающим никак не изменилось. Но в остальном, наверное, что-то в жизни поменяется, в конце концов, победа на Олимпиаде, это то, к чему стремится каждый спортсмен.

Когда мы катаемся, мы делаем это ради зрителей, и чем больше зрители поддерживают, следят за нами, тем приятнее. Конечно, когда мы выигрываем крупные соревнования, чувствуется повышенное внимание. Выступления в шоу, интервью – это может показаться сложным, если совмещать с тренировками, но это и приятная часть, которую ты заслужил своими выступлениями.

Пока могу сказать, что моя мотивация ничуть не изменилась. Ее не стало меньше от того, что я достигла вершины, и я этого еще не осознала до конца. Надеюсь, все это только прибавит мне желания и мотивации, – сказала Щербакова.

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать