Траньков о серебре Олимпиады Тарасовой и Морозова: «Сколько говна я съел за четыре года. Это того стоило»

Теги Максим Траньков Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Матч ТВ контент Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился эмоциями от серебра Игр-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова

«Не могу сказать, что это была лучшая Олимпиада, на которой я был. Эмоций от моей победы в Сочи было меньше, чем было здесь.

Мои слезы после проката Тарасовой и Морозова? Сколько говна я съел за четыре года. Это того стоило.

От этой пары все отказались, не хотели работать тренеры. Они в меня верили, я в них верил. Мы почти наступили на победную песню китайцев, но это фигурное катание», – сказал Траньков. 

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