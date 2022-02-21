Траньков о серебре Олимпиады Тарасовой и Морозова: «Сколько говна я съел за четыре года. Это того стоило»

Двукратный олимпийский чемпион поделился эмоциями от серебра Игр-2022 Евгении Тарасовой и .

«Не могу сказать, что это была лучшая , на которой я был. Эмоций от моей победы в Сочи было меньше, чем было здесь.

Мои слезы после проката Тарасовой и Морозова? Сколько говна я съел за четыре года. Это того стоило.

От этой пары все отказались, не хотели работать тренеры. Они в меня верили, я в них верил. Мы почти наступили на победную песню китайцев, но это фигурное катание», – сказал Траньков.