Губерниев о Валиевой: «Ни машины, ни деньги не заменят олимпийского золота. Если Камилу отстоят, то это будет главная награда»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что фигуристку могут представить к государственной награде.

Валиева завоевала на Олимпиаде в Пекине золото командного турнира. Однако награждение медалями не состоялось из-за новости о положительной допинг-пробе, которую она сдала 25 декабря.

«Правительственные награды будут вручены всем призерам. Камилу тоже отметят. Но гораздо важнее сделать так, чтобы Валиева смогла качественно подготовиться к Олимпиаде в 2026 году. И она, и Трусова, и все остальные.

Ни машины, ни деньги не заменят олимпийского золота. Если Камилу отстоят, то это будет главная для нее награда», – сказал Губерниев.

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