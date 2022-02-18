Губерниев о Валиевой: «Ни машины, ни деньги не заменят олимпийского золота. Если Камилу отстоят, то это будет главная награда»

Теги допинг Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что фигуристку Камилу Валиеву могут представить к государственной награде.

Валиева завоевала на Олимпиаде в Пекине золото командного турнира. Однако награждение медалями не состоялось из-за новости о положительной допинг-пробе, которую она сдала 25 декабря. 

«Правительственные награды будут вручены всем призерам. Камилу тоже отметят. Но гораздо важнее сделать так, чтобы Валиева смогла качественно подготовиться к Олимпиаде в 2026 году. И она, и Трусова, и все остальные.

Ни машины, ни деньги не заменят олимпийского золота. Если Камилу отстоят, то это будет главная для нее награда», – сказал Губерниев. 

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