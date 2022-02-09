Пресс-атташе ФФКР о возможной проблеме с допингом у российского фигуриста: «Без комментариев. Ничего не могу сказать»

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина отказалась комментировать информацию о возможной проблеме с допинг-тестированием у одного из российских фигуристов, участвовавших в командном турнире Олимпиады-2022. 

«Без комментариев. Ничего не могу сказать», – сказала Ермолина.

Ранее издание Inside the games сообщило, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России. 

Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно. 

Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 задержали из-за проблем с тестированием на допинг у спортсмена из России (Inside the games)

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