Пресс-атташе ФФКР о возможной проблеме с допингом у российского фигуриста: «Без комментариев. Ничего не могу сказать»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина отказалась комментировать информацию о возможной проблеме с допинг-тестированием у одного из российских фигуристов, участвовавших в командном турнире Олимпиады-2022.

«Без комментариев. Ничего не могу сказать», – сказала Ермолина.

Ранее издание Inside the games сообщило, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

Сборная России выиграла золото, команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно.

Церемонию награждения фигуристов на Олимпиаде-2022 задержали из-за проблем с тестированием на допинг у спортсмена из России (Inside the games)