Евгения Медведева о Загитовой: «Мы не подруги. Но когда мне приписывают, что я кого-то оскорбляю и вообще такая мразь... Кому это понравится?»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала об отношениях с .

– С Алиной у тебя сейчас какие отношения?

– Нейтральные, нормальные. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги.

– Тебя беспокоило, что вас сталкивали лбами?

– Я не люблю с людьми быть в плохом отношении. Особенно, когда мне притягивают, что я кого-то оскорбляю. Потому что я это не делала, что, возможно, кому-то что-то показалось, возможно, я была в плохом настроении – такое тоже бывает. Возможно, я злилась. Но я точно знаю, что я человека никогда не обижала. Но когда мне приписывают, что я кого-то оскорбляю и что я вообще такая мразь, ну… Кому это понравится?

– А вы с Алиной как-то это обсуждали?

– У меня был как-то такой разговор на всем этом фоне. Мы, по-моему, из друзей друг друга поудаляли, поотписывались. Потом подписались обратно, вот это все. Я как-то подошла, говорю: может, ну как-то так, отношения же у нас нормальные. Но как-то эта тема сошла на нет, ничего не изменилось, я думаю – ну и ладно. Главное, что я сама перед собой чиста, – сказала Медведева.

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