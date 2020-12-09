Медведева выступит с показательным номером на чемпионате России в Челябинске

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сообщила, что выступит с показательным номером на чемпионате России в Челябинске.

«Буду соглашаться еще и на новогодние шоу. Это моя мотивация, чтобы вытащить себя из довольно-таки тяжелой болезни.

Я появлюсь на показательных чемпионата России, я очень постараюсь хотя бы один прыжок поднять.

Времени еще совсем мало (прошло), ножки еще совсем слабенькие, но я работаю над этим. Возможно, что-то новое подготовим», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 27 декабря. Медведева пропустила все соревнования в сезоне из-за травмы спины и коронавируса.