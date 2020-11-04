Елена Радионова: «Тутберидзе сама хотела видеть Медведеву в группе. Это серьезный поступок»

Бывшая российская фигуристка сообщила, что предложила вернуться к ней в группу.

«Мы разговаривали с Женей, когда тренировались в ЦСКА. Она уже отвыкла от этого ритма, который был в группе Тутберидзе. Ей будет тяжело снова войти в эту струю.

Будет ли она готова так же работать или они с Этери рассмотрят какой-то другой вариант и Женя будет тренироваться по своей программе? Для меня это интересная тема. Как две такие сильные личности смогут сойтись на какой-то общей точке зрения?

Говорят, что Тутбридзе сама позвала Медведеву назад? Ну, мне Женя сказала, что ее Этери хотела видеть в группе. Между ними столько было всего хорошего, они добились самых громких побед вдвоем. Так что со стороны Этери это серьезный поступок», – рассказала Радионова.

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Теперь по документам Тутберидзе и Плющенко работают в связке. Из-за чего так случилось и при чем тут Медведева?