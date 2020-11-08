Алена Косторная: «Результат в Казани получился очень хороший, учитывая, что я каталась с ошибками и «померла» в середине произвольной»

Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала свой результат на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани (2-е место).

«226 баллов для первого старта – учитывая то, что я каталась с ошибками и «померла» в середине – это очень и очень хороший результат. Есть над чем работать, мне страшно подумать, что скажут потом о прокате мой хореограф и Сергей Александрович. Конечно, он помогал в доработке программы.

А обычно мы созванивались с , в субботу полтора часа совпадали по графику – я брала наушники, ставила телефон, и мы работали. Но в целом – главное начать», – сказала Косторная.

Есть стереотип, что Косторная побеждает только за счет внешности и артистизма. Да бросьте, у нее выдающаяся техника