Сергей Давыдов: «Если человек захотел перейти туда, где больше финансов, как это сделали Трусова и Косторная, они пойдут, и ты их ничем не удержишь»

Тренер ЦСКА Сергей Давыдов поделился мнением о переходах в фигурном катании.

— Если человек захотел перейти туда, где больше финансов, как это сделали Трусова и Косторная, они пойдут, и ты их ничем не удержишь. Оговорюсь, что я не знаю всей предыстории, но похоже, что им предложили более выгодные условия. В данном случае все внутри спортсмена, вот сложилось так, не понравилось ему что-то — он разворачивается и уходит. Сделать мы ничего не можем.

— Вас звали?

— Нет. Меня все устраивает в моей нынешней школе, она мне создает все условия. Больше ничего не интересно.

— Но ваших подопечных точно-то звали. И не в одну школу, насколько знаю.

— Звали. Но... Пока держимся. И будем держаться, думаю.

— На морально-волевых?

— Почему на волевых? Надо просто приходить, выполнять работу. Если человеку интересно, хочется чего-то добиться, он не думает ни о чем другом. Откуда появляются эти мысли? Когда начинаются проблемы. Тоже много разговариваем об этом. Да, бывает тяжело. Но надо терпеть, и легче терпеть вместе.

— Бывали случаи, что приходил человек и говорил: «Все, я ухожу? И вы отговаривали?

— Да. в прошлом году же ушла, правда, не к кому-то, а из фигурного катания. Пришла и сказала: «Больше не могу». Мы говорили, надо пережить это трудное время, оно у всех, и все встанет на свои места. Она колебалась две недели, заходила, уходила, потом сказала — все. Я помню, много писали в прессе, мол, не удержали. А что мы можем сделать? Мы ее насильно должны держать? Человек принял решение, – сказал Давыдов.

Сергей Давыдов – новый соперник Тутберидзе: соревновался с Плющенко, а теперь его ученики пробуют пятерные прыжки

Если Косторная рассказала правду, то понятно, почему система Тутберидзе в кризисе