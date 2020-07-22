Медведева сегодня приступит к тренировкам в «Хрустальном» с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сегодня начнет тренировки в «Хрустальном» под руководством тренера Этери Тутберидзе.
«Уже сегодня Медведева должна провести первую тренировку в Хрустальном с Этери Тутберидзе», – сообщил журналист Василий Конов в телеграме.
«Медведева приняла решение вернуться в группу Тутберидзе. Они приступают к работе с сегодняшнего дня», – подтвердил источник ТАСС.
С 2018 года Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера. Сегодня стало известно, что фигуристка приняла решение вернуться к Тутберидзе.
Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов: «Нет смысла отрицать: Медведева вернулась к Тутберидзе. Как это получилось, лучше спросить у Этери Георгиевны»