Медведева сегодня приступит к тренировкам в «Хрустальном» с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию сегодня начнет тренировки в «Хрустальном» под руководством тренера .

«Уже сегодня Медведева должна провести первую тренировку в Хрустальном с Этери Тутберидзе», – сообщил журналист Василий Конов в телеграме.

«Медведева приняла решение вернуться в группу Тутберидзе. Они приступают к работе с сегодняшнего дня», – подтвердил источник .

С 2018 года Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера. Сегодня стало известно, что фигуристка приняла решение вернуться к Тутберидзе.

Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов: «Нет смысла отрицать: Медведева вернулась к Тутберидзе. Как это получилось, лучше спросить у Этери Георгиевны»