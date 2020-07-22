Медведева сегодня приступит к тренировкам в «Хрустальном» с Тутберидзе

Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева переходы ТАСС Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сегодня начнет тренировки в «Хрустальном» под руководством тренера Этери Тутберидзе.

«Уже сегодня Медведева должна провести первую тренировку в Хрустальном с Этери Тутберидзе», – сообщил журналист Василий Конов в телеграме.

«Медведева приняла решение вернуться в группу Тутберидзе. Они приступают к работе с сегодняшнего дня», – подтвердил источник ТАСС.

С 2018 года Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера. Сегодня стало известно, что фигуристка приняла решение вернуться к Тутберидзе.

Замначальника «Хрустального» Эдуард Аксенов: «Нет смысла отрицать: Медведева вернулась к Тутберидзе. Как это получилось, лучше спросить у Этери Георгиевны»

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Евгения Медведева
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