Защитники животных из PETA призвали МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад

PETA призвала МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад.

PETA – «Люди за этичное обращение с животными», крупная американская организация по защите животных.

Защитники животных обратились в МОК после инцидента с трехкратной олимпийской чемпионкой по конному спорту Шарлоттой Дюжарден, которую отстранили от Парижа-2024 за жестокое обращение с лошадьми.

«Послание Международному олимпийскому комитету должно быть ясным: необходимо исключить конный спорт из программы Олимпийских игр», – заявили в PETA.

Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми