Защитники животных из PETA призвали МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад
PETA призвала МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад.
PETA – «Люди за этичное обращение с животными», крупная американская организация по защите животных.
Защитники животных обратились в МОК после инцидента с трехкратной олимпийской чемпионкой по конному спорту Шарлоттой Дюжарден, которую отстранили от Парижа-2024 за жестокое обращение с лошадьми.
«Послание Международному олимпийскому комитету должно быть ясным: необходимо исключить конный спорт из программы Олимпийских игр», – заявили в PETA.
Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми
Очень красивая ТВ-картинка.
А за кулисами - живодерня.
Говорю как человек у которого дочка занималась конным спортом.
детям надо с малых лет объяснять что это зло, а не водить туда