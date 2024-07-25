Защитники животных из PETA призвали МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад

Теги Олимпиада-2024 Шарлотт Дюжарден Конный спорт

PETA призвала МОК убрать конный спорт из программы Олимпиад.

PETA – «Люди за этичное обращение с животными», крупная американская организация по защите животных.

Защитники животных обратились в МОК после инцидента с трехкратной олимпийской чемпионкой по конному спорту Шарлоттой Дюжарден, которую отстранили от Парижа-2024 за жестокое обращение с лошадьми.

«Послание Международному олимпийскому комитету должно быть ясным: необходимо исключить конный спорт из программы Олимпийских игр», – заявили в PETA.

Трехкратную олимпийскую чемпионку по конному спорту Дюжарден отстранили от Игр-2024 из-за жестокого обращения с лошадьми

13 комментариев
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Так же как и цирки животных ограничить и ликивидировать
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Полностью согласен.
Очень красивая ТВ-картинка.
А за кулисами - живодерня.
Говорю как человек у которого дочка занималась конным спортом.
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Ответ deligy
Так же как и цирки животных ограничить и ликивидировать
Не знаю как в спорте, но цирк, это точно узаконенное издевательство над животными..
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Ответ deligy
Так же как и цирки животных ограничить и ликивидировать
все эти цирки, дельфинарии - вообще дичь для дегенератов,
детям надо с малых лет объяснять что это зло, а не водить туда
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Поддерживаю. Не надо мучить животных.
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на мой взгляд, все соревнования с лошадьми стоит запретить - что там делают с лошадьми - одному Богу известно....но он же не заступится за бедолаг...
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ваня Аналитик
на мой взгляд, все соревнования с лошадьми стоит запретить - что там делают с лошадьми - одному Богу известно....но он же не заступится за бедолаг...
И с людьми
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Ответ ДМ-1чемпион
А мясной гриль и яйца из меню не требовали убрать!? Не ОИ, а цирк "Дюсалей" !
Вы реально не понимаете разницу?
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