Федерация конного спорта призвала регламентировать использование животных в кино из-за скандала с фильмом «Мой любимый чемпион»

Федерация конного спорта призвала регламентировать использование животных в кино.

В июне 2024 года в России вышел художественный фильм «Мой любимый чемпион». В интернете появилось видео со съемок, где лошадь со связанными ногами падает после исполнения одного из трюков.

«Федерация конного спорта России поддержала идею создания данной картины, так как в ней рассказывается о любви к лошадям и популяризуется конный спорт (что является одной из ключевых уставных целей Федерации).

Однако недавно в сети Интернет было опубликовано видео со съемок данного фильма, в котором исполняется трюк с лошадью. Несмотря на то что здоровью лошади, участвовавшей в съемках этого эпизода, не было нанесено вреда, ситуация вызвала общественный резонанс.

По сложившейся практике (не имеющей, к сожалению, законодательной основы) ответственность за жизнь и здоровье людей и животных во время исполнения каскадерских трюков на съемочной площадке несет постановщик трюков. Процесс съемок данного эпизода, как и всех прочих, не был согласован с Федерацией конного спорта России. Работа конных каскадеров в киноиндустрии в целом не входит в сферу контроля и регулирования федерации.

Между тем, принимая во внимание важность данного аспекта работы с лошадьми, Федерация конного спорта России инициирует создание рабочей группы для разработки правил использования животных (в частности лошадей) в киноиндустрии.

Мы выражаем уверенность в том, что результатом данной инициативы станет создание действующих нормативных актов, основанных на принципах благополучия и гуманного отношения к животным, при этом позволяющих им участвовать в создании кинематографических произведений», – заявили в Федерации конного спорта России.

Лошади связали ноги, чтобы снять красивое падение. Скандал вокруг фильма «Мой любимый чемпион»