Задержан подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта

Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора BBC.

Ранее в доме комментатора скачек Джона Ханта произошло нападение на его жену Кэрол и дочерей Ханну и Луизу. Их обнаружили в собственном доме в Хартфордшире с серьезными травмами после выстрелов из арбалета, позже они умерли на месте.

Полиция объявила в розыск 26-летнего Кайла Клиффорда.

Вечером 10 июля его задержали в районе Энфилда и доставили в больницу для оказания медицинской помощи, так как он был ранен. При задержании огонь по подозреваемому не открывали.

В полиции предположили, что Клиффорд был знаком с жертвами.

«После тщательного расследования подозреваемый был обнаружен, в настоящее время большие никто не разыскивается в связи с этим расследованием», – отметили в полиции.

Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили в собственном доме из арбалета