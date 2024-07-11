Задержан подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта

Теги телевидение происшествия BBC Конный спорт

Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора BBC.

Ранее в доме комментатора скачек Джона Ханта произошло нападение на его жену Кэрол и дочерей Ханну и Луизу. Их обнаружили в собственном доме в Хартфордшире с серьезными травмами после выстрелов из арбалета, позже они умерли на месте.

Полиция объявила в розыск 26-летнего Кайла Клиффорда.

Вечером 10 июля его задержали в районе Энфилда и доставили в больницу для оказания медицинской помощи, так как он был ранен. При задержании огонь по подозреваемому не открывали.

В полиции предположили, что Клиффорд был знаком с жертвами.

«После тщательного расследования подозреваемый был обнаружен, в настоящее время большие никто не разыскивается в связи с этим расследованием», – отметили в полиции.

Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили в собственном доме из арбалета

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27 комментариев
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Ответ Omar Sivori
Комментарий скрыт
Сказал Омар
+19
0
+19
Ответ Чемпион Людей
из арбалета ещё. конченый психопат какой-то
В Великобритании очень жесткие ограничения на приобретение и ношение огнестрельного оружия. А вот арбалет по закону 1987 года может купить любое совершеннолетнее лицо. Так что взял то, что доступно. Да и если бы стрелял из пистолета, вряд ли от этого был бы менее психопатом.
+17
0
+17
из арбалета ещё. конченый психопат какой-то
+18
-1
+17
Ответ Чемпион Людей
из арбалета ещё. конченый психопат какой-то
Писали, что арбалет в Британии может любой идиот свободно купить, а вот с огнестрелом всё сложнее.
+6
0
+6
Невозможно представить что может чувствовать человек который сразу потерял двух дочерей и жену.
В такой ситуации можно не сойти с ума?
+5
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+5
Ответ Alex1104
Двояко, конечно. Да, результат важнее всего, но всё равно все помнят греков - чемпионов Европы. Здесь немного хуже: англичане всё-таки не греки, состав у них гораздо мощнее. И гораздо дороже. А игра и правда не фонтанирует. Вчера опять отскочили. И пенальти такой, на усмотрение. И до этого пёрло не по-детски
Результат важнее для игроков и тренеров, а я, как болельщик, хочу игру посмотреть. А получаю раз за разом лопату дерьма на голову, а потом мне Лукомский ещё и говорит, что я ничего не понимаю, а по иксджи и интенсивности контргегенультрапрессинга это был лучший матч столетия. Я не могу больше эту блевотину смотреть, один матч из десяти более менее, а остальное - бесцветный кал с тремя ударами в створ
+3
0
+3
Ответ Raduga
Англия в финале. А вы глорьте дальше
Говорить, что чашка важнее игры, и при этом называть кого-то глором - это, мягко говоря, весьма нелепо.
+4
-1
+3
Ответ Kerghoodoo
Результат важнее для игроков и тренеров, а я, как болельщик, хочу игру посмотреть. А получаю раз за разом лопату дерьма на голову, а потом мне Лукомский ещё и говорит, что я ничего не понимаю, а по иксджи и интенсивности контргегенультрапрессинга это был лучший матч столетия. Я не могу больше эту блевотину смотреть, один матч из десяти более менее, а остальное - бесцветный кал с тремя ударами в створ
Да, тоска смертная. Но если бы это была наша сборная, то можно было бы и потерпеть, ради финала Евро )
А то я-то хорошо помню, как наши играли в финале Евро, но таких уже не то, чтобы очень много. Правда игра тогда была хорошая, смотреть интересно, даже жаль, что матчей мало.
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Ответ Raduga
Да ради бога). Я вообще фанат сборной Италии, так что нынешняя Англия мне симпатична. Я всегда ржу над фанами Нидерландов. Те зачем-то звбьют кучу ненужеых голов, а на выходе пшик). Броуновское движение по полю без мысли и тактики).
Чел, мне плевать на мнение глоров, что я и дал тебе понять предельно чётко и искренне. Иди и смотри перепас защитников, и получай от этого удовольствие
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Ответ Raduga
Нелепо думать, что футбол придумали ради вас)
Да ради бога, кушайте - не обляпайтесь
Но если бы в моем детстве футбол был таким, я бы считал всех его фанатов кончеными фриками, на уровне поклонников прыжков на батуте или спортивной ходьбы.
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+2
Ответ Чемпион Людей
из арбалета ещё. конченый психопат какой-то
у нас в Штуттгарте бездомные на гусей с арбалетом охотятся, полиция отлавливает этих робингудов, но сделать ничего не может.
+2
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Ответ Чемпион Людей
из арбалета ещё. конченый психопат какой-то
Стволы для лохов, ножи выбор мастеров (с)
+1
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+1
Ответ Raduga
Англия в финале. А вы глорьте дальше
Двояко, конечно. Да, результат важнее всего, но всё равно все помнят греков - чемпионов Европы.
Здесь немного хуже: англичане всё-таки не греки, состав у них гораздо мощнее. И гораздо дороже. А игра и правда не фонтанирует. Вчера опять отскочили. И пенальти такой, на усмотрение. И до этого пёрло не по-детски
+2
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+1
Раз это в новостях про конный спорт : привяжите его к хвостам двух коней, и ...
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Урод конченый
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Ответ Kerghoodoo
Люди сходят с ума от игры команды Саутгейта. Не одобряю, но понимаю
Англия в финале. А вы глорьте дальше
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Ответ Чемпион Людей
из арбалета ещё. конченый психопат какой-то
Стреляет из арбалета, убивает, значит любит по старинке, самое оно, чтобы повесить его за убийство трёх неповинных женщин, вздёрнуть как собаку и пусть висит на виселице, качается на ветру и радует прихожан местной церкви, как в старое-доброе время, чем не вариант для осмысления своих поступков!!👌
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Ответ Indurain Larraya
В Великобритании очень жесткие ограничения на приобретение и ношение огнестрельного оружия. А вот арбалет по закону 1987 года может купить любое совершеннолетнее лицо. Так что взял то, что доступно. Да и если бы стрелял из пистолета, вряд ли от этого был бы менее психопатом.
А еще легко купить мачете, кинжалы и тд, кто захочет тот найдет способ найти себе инструмент.

В один ряд ставить условный пистолет и арбалет ну такое себе, уверен по статистике убийцы им пользуются меньше всего, включая холодные оружия.
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Ответ Kerghoodoo
Да ради бога, кушайте - не обляпайтесь Но если бы в моем детстве футбол был таким, я бы считал всех его фанатов кончеными фриками, на уровне поклонников прыжков на батуте или спортивной ходьбы.
Да ради бога). Я вообще фанат сборной Италии, так что нынешняя Англия мне симпатична. Я всегда ржу над фанами Нидерландов. Те зачем-то звбьют кучу ненужеых голов, а на выходе пшик). Броуновское движение по полю без мысли и тактики).
0
0
0
А кто его ранил?
0
0
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Очередной Кайлахмет Клиффордбеков
+2
-2
0
Средние века вернулись, не иначе! Погибшим женщинам - R.I.P.
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