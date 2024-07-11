Задержан подозреваемый в убийстве жены и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта
Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора BBC.
Ранее в доме комментатора скачек Джона Ханта произошло нападение на его жену Кэрол и дочерей Ханну и Луизу. Их обнаружили в собственном доме в Хартфордшире с серьезными травмами после выстрелов из арбалета, позже они умерли на месте.
Полиция объявила в розыск 26-летнего Кайла Клиффорда.
Вечером 10 июля его задержали в районе Энфилда и доставили в больницу для оказания медицинской помощи, так как он был ранен. При задержании огонь по подозреваемому не открывали.
В полиции предположили, что Клиффорд был знаком с жертвами.
«После тщательного расследования подозреваемый был обнаружен, в настоящее время большие никто не разыскивается в связи с этим расследованием», – отметили в полиции.
Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили в собственном доме из арбалета
В такой ситуации можно не сойти с ума?
А то я-то хорошо помню, как наши играли в финале Евро, но таких уже не то, чтобы очень много. Правда игра тогда была хорошая, смотреть интересно, даже жаль, что матчей мало.
Но если бы в моем детстве футбол был таким, я бы считал всех его фанатов кончеными фриками, на уровне поклонников прыжков на батуте или спортивной ходьбы.
Здесь немного хуже: англичане всё-таки не греки, состав у них гораздо мощнее. И гораздо дороже. А игра и правда не фонтанирует. Вчера опять отскочили. И пенальти такой, на усмотрение. И до этого пёрло не по-детски
В один ряд ставить условный пистолет и арбалет ну такое себе, уверен по статистике убийцы им пользуются меньше всего, включая холодные оружия.