Светослава Шульга: «Травля хоббихорсинга – огроменная проблема. Шутки над нами я еще могу понять, но агрессию – вообще нет»

Спортсменка рассказала о проблеме травли в хоббихорсинге.

Хоббихорсинг – дисциплина, в которой выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. Светослава Шульга – мастер спорта (звание неофициальное, так как Минспорт не признает этот вид), также она работает в Федерации хоббихорсинга России.

«Травля хоббихорсинга – огроменная проблема, просто невероятная. До такой степени, что Ассоциация хоббихорсинга России (АХР) разработала правила безопасности. Потому что бывают нападения.

В Москве мужик как-то поперся на девочек, которые просто тренировались в парке. Пристал к ним: «Вы ненормальные, что ли?» Потом зачем-то погнался – то ли бить, то ли что. Но девчонки спортивные, естественно, убежали от него. Это все на камеру зафиксировали, потом ходили в полицию.

Еще был момент, когда к двум девчонкам пристали на спортивной площадке. Группа подростков – от 14 до 18. Сломали барьер, выкинули хорсов, даже пару раз вроде как ударили, потому что девочки пробовали снимать все на телефон.

И таких случаев, скорее всего, больше – просто не все зафиксированы. Многие боятся говорить.

Правила безопасности созданы, чтобы помогать в стрессовых ситуациях. Например, в первом блоке рассказывается: если кто-то ругается, называет хоббихорсинг тупым занятием, то лучше никак не реагировать и уходить подальше. Не доказывать свою точку зрения и переубеждать.

Честно, шутки над нами я еще могу понять, но агрессию – вообще нет. Вот откуда она берется? Что вам сделала девочка, которая занимается своим делом и никак вас не оскорбляет? Которая даже не смотрит в вашу сторону. Как на нее можно ругаться трехэтажным матом и оскорблять? Не понимаю.

Но перестала с этим бороться. Сколько бы ни кричала, ни пробовала доказать, что хоббихорсинг это нормально, нигде и никогда не слышат. Не хочется пытаться даже. Если человек сам попросит – вежливо и спокойно, – то готова все объяснить. В остальных случаях – нет смысла.

Особенно взрослым людям – в больших пабликах, например. У них уже есть свои стандарты, принципы, другое не воспринимают.

Под видео с соревнованиями часто пишут: мол, вас в психушку надо. Или: вызовите врача, вас ждут в палате номер 5. В основном такое пишут взрослые, а подростки и дети просто назовут аутистом – и все. Но доходит и до абсурда. Ладно, оскорбления, высмеивание, но есть те, кто опошляют: пишут про палку [от хорса] между ног и вот это все», – рассказала Светослава Шульга в интервью Sports.

Девушка с игрушечной лошадью: история необычного спорта – через травлю, субкультуру и принятие себя