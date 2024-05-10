Всадница Гусейнова: «Зоозащитники устраиваются работать в частные конюшни и тайно снимают на телефоны видео. Затем раздуваются большие скандалы»

Теги Спорт-Экспресс Анна Гусейнова сборная Израиля Конный спорт

Всадница Анна Гусейнова рассказала о влиянии зоозащитников на конный спорт.

— Если говорить в целом про конный спорт, нет ли ужесточения со стороны FEI в плане допинг-контроля в связи в том числе с последними историями, когда лошади заражались после поедания сена?

— Если честно, существенных изменений или ужесточения я не вижу. Все примерно так же, как и было раньше.

— А зоозащитники не мучают? Особенно после истории в Токио с немецкой пятиборкой Анникой Шлой?

— А это на самом деле настоящая проблема. Сейчас на соревнованиях стюарды очень пристально следят за поведением спортсменов на тренировках, в конюшне. Везде развешаны камеры: не дай бог что-то произойдет. Даже если это касается каких-то обычных воспитательных мер по отношению к лошади.

Но это полбеды. Зоозащитники устраиваются работать в частные конюшни и потом тайно снимают на телефоны видео. Затем раздуваются большие скандалы, снимаются телерепортажи... Ситуация, которую я описала, произошла с известным немецким конкуристом Людгером Бербаумом. И совсем недавно был большой скандал в Дании на конюшне Андреаса Хельгстранда. И все это, конечно, делает перспективы конного спорта как олимпийской дисциплины очень туманными.

— Но в Лос-Анджелесе он точно будет.

— Да, однако дальше в предварительных программах его нет. И не удивлюсь, если соревнования в США станут последними, на которых будут представлены конкур, выездка и троеборье.

— В пятиборье конкура не будет после Парижа-2024.

— Да, но на самом деле там конный спорт давно уже был отстающей дисциплиной. Спортсмены выступали на арендованных лошадях. И одно и то же животное проходило маршрут несколько раз. Понятное дело, к вечеру оно уставало и могло не повиноваться всаднику. Думаю, отсюда и возникла такая ситуация, — сказала Гусейнова. 

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