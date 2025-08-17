Байсангур Сусуркаев: «Через два года я стану чемпионом UFC. Мне не нужны легкие бои»

Байсангур Сусуркаев хочет в кратчайшие сроки выиграть пояс UFC.

«Через два года я стану чемпионом. Мне не нужны легкие бои», – сказал боец UFC Байсангур Сусуркаев.

Напомним, сегодня Сусуркаев дебютировал в UFC, победив Эрика Нолана удушающим приемом во втором раунде. Несколько дней назад россиянин подписал контракт с промоушеном, выиграв претендентскую серию.

