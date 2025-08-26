Менеджер Виталий Тарасов: «Контракт в России – нечто среднее между контрактом на Западе и понятийными договоренностями»
Менеджер Виталий Тарасов рассказал о контрактах бойцов в России.
«Чаще всего вы подписываете контракт и отправляете фотографию или скан. А потом на турнире уже можете передать оригинал. Моя практика показывает, что контракт в России – нечто среднее между контрактом на Западе и понятийными договоренностями. Примеров, когда кто-то пошел бы в суд и подписанный контракт стал бы там весомым аргументом, практически нет.
В то же время, возможно, как раз из-за подписанных контрактов и не доходит до судов. Всем проще и дешевле не нарушать договоренности, потому что вы их зафиксировали на бумаге и поставили подпись», – написал менеджер бойцов Виталий Тарасов.
