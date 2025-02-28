Спивак может подраться с Газиевым на турнире UFC в Катаре («Вестник ММА»)
Сергей Спивак может провести бой с Шамилем Газиевым в Катаре.
Как сообщает «Вестник ММА», поединок между тяжеловесами UFC Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым находится в разработке и может состояться 17 мая в Катаре на турнире UFC Fight Night.
Газиев 1 февраля нокаутировал Томаса Петерсена, а Сергей Спивак на UFC 311 проиграл Жаилтону Алмейде техническим нокаутом.
Шамиль Газиев: «Хочу еще два боя в 2025-м. Даже если противники будут без рейтинга»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Вестник ММА»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости