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Спивак может подраться с Газиевым на турнире UFC в Катаре («Вестник ММА»)

Сергей Спивак может провести бой с Шамилем Газиевым в Катаре.

Как сообщает «Вестник ММА», поединок между тяжеловесами UFC Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым находится в разработке и может состояться 17 мая в Катаре на турнире UFC Fight Night.

Газиев 1 февраля нокаутировал Томаса Петерсена, а Сергей Спивак на UFC 311 проиграл Жаилтону Алмейде техническим нокаутом.

Шамиль Газиев: «Хочу еще два боя в 2025-м. Даже если противники будут без рейтинга»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Вестник ММА»
logoШамиль Газиев
logoСергей Спивак
тяжелый вес (MMA)
logoUFC
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