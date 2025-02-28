Спивак может подраться с Газиевым на турнире UFC в Катаре («Вестник ММА»)

Сергей Спивак может провести бой с Шамилем Газиевым в Катаре.

Как сообщает «Вестник ММА», поединок между тяжеловесами UFC Сергеем Спиваком и Шамилем Газиевым находится в разработке и может состояться 17 мая в Катаре на турнире UFC Fight Night.

Газиев 1 февраля нокаутировал Томаса Петерсена, а Сергей Спивак на UFC 311 проиграл Жаилтону Алмейде техническим нокаутом.

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