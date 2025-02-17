Гуськов – о реакции фанатов на выступление под двумя флагами: «Негатива полно. Пишут, что я чуть ли не предатель. Таким людям даже не отвечаю»

Богдан Гуськов рассказал о сложностях в получении российского гражданства.

«Я получил российское гражданство года три назад. Это было очень сложно. Много людей, большой спрос. А я еще по программе носителей русского языка получал, надо было сдавать много тестов, чтобы доказать, что ты действительно носитель русского языка.

Сначала получил разрешение на временное проживание, с которым проходил четыре месяца. После этого получил вид на жительство, с которым прожил четыре года. И спустя пять месяцев получил паспорт. Получается, потратил на это порядка пяти лет, если считать от первого шага.

Там еще проблема, что со старым президентом Узбекистана [Ислам Каримов] надо было отказываться от гражданства своей страны, а у меня там родители живут, сам там родился и для меня не было варианта отказываться от гражданства ради российского.

Пишут ли негативные комментарии из-за двух флагов? Полно. Пишут, что я чуть ли не предатель: мол, ты русский, а выходишь под другим флагом. Я таким людям даже не отвечаю, потому что они изначально настроены на негатив. Давайте объясню: Узбекистан – моя историческая родина, эта страна дала мне многое. Я не могу сказать, что я не из Узбекистана, если живу в России.

А в России я живу по закону, уважаю ее, не нарушаю никаких правил. Она тоже многое мне дала: я здесь тренируюсь, у меня здесь семья, много знакомых. Для меня как раз-таки будет предательством отказаться от части воспоминаний, от друзей, от детства. Моя история так сложилась, но я готов биться до конца и за одну, и за другую страну», – сказал боец UFC Богдан Гуськов в интервью Спортсу’‘.

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Гуськов – о Хабибе: «Каждый день спрашивал, какая помощь нужна, как дела. Он очень открытый, но у них всю команду держит в тонусе, все впахивают»