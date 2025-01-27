«Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба и Усмана Нурмагомедовых с клубными футболками

«Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба Нурмагомедова с клубной футболкой.

«Успешные выходные для дуэта Ибрагима Ибрагимова и Усмана Нурмагомедова при поддержке Хабиба », – сказано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.

Бойцы MMA получили в подарок именные футболки с номерами, обозначающими количество побед в профессиональной карьере.

Напомним, Ибрагимов победил Кенни Мохоноану в поединке на PFL Champions Series. В главном событии Усман Нурмагомедов победил решением большинства судей Пола Хьюза .

Хабиб и Федор встретились в Дубае. И увезли оттуда яркие победы учеников

Кровавая победа Усмана над двойником Конора. Почему брату Хабиба было так трудно?