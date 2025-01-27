«Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба и Усмана Нурмагомедовых с клубными футболками
«Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба Нурмагомедова с клубной футболкой.
«Успешные выходные для дуэта Ибрагима Ибрагимова и Усмана Нурмагомедова при поддержке Хабиба», – сказано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.
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Напомним, Ибрагимов победил Кенни Мохоноану в поединке на PFL Champions Series. В главном событии Усман Нурмагомедов победил решением большинства судей Пола Хьюза.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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