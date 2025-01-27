Фото
50

«Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба и Усмана Нурмагомедовых с клубными футболками

«Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба Нурмагомедова с клубной футболкой.

«Успешные выходные для дуэта Ибрагима Ибрагимова и Усмана Нурмагомедова при поддержке Хабиба», – сказано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте «Манчестер Юнайтед» в соцсетях.

Бойцы MMA получили в подарок именные футболки с номерами, обозначающими количество побед в профессиональной карьере.

Напомним, Ибрагимов победил Кенни Мохоноану в поединке на PFL Champions Series. В главном событии Усман Нурмагомедов победил решением большинства судей Пола Хьюза.

Хабиб и Федор встретились в Дубае. И увезли оттуда яркие победы учеников

Кровавая победа Усмана над двойником Конора. Почему брату Хабиба было так трудно?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»
logoУсман Нурмагомедов
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
logoМанчестер Юнайтед
Ибрагим Ибрагимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Усман – о поединке с Хьюзом: «Хавьер Мендес многое сделал, когда зашел в клетку перед пятом раундом»
126 января, 06:36
Хабиб Нурмагомедов: «Мы любим ирландцев, потому что вы поддержали наших братьев в Палестине»
15425 января, 21:48
Хабиб − об Умаре: «Если его брат Усман талантливый, то он взял свое через труд»
717 января, 13:58
Рекомендуем
Главные новости
«Аль-Наср» выложил видео встречи Шары Буллета и Криштиану Роналду
19сегодня, 18:33Видео
Хабиб заступился за Хьюза: «Пол, ты настоящий ирландец, в отличие от этого ублюдка и насильника»
3сегодня, 18:19
Имавов − о шансах Махачева в среднем весе: «В нем виден ментальный чемпионский фокус»
сегодня, 17:11
Шара Буллет о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль – вы видите, что они делают в Палестине»
58сегодня, 16:04
Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»
25сегодня, 15:12
Павлович − о конфликте с Волковым: «Почему толкнул его? Так бывает»
7сегодня, 14:46
Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»
4сегодня, 13:30
Анонсирована WWE 2K25. Роман Рейнс появится на обложке впервые с 2020 года, релиз – 14 марта
сегодня, 13:20Игры
Павлович − о критике со стороны фанатов: «Почувствовал, что от меня кто-то отвернулся. Значит, так надо»
2сегодня, 12:47
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
93сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем