Гаджиев – о Махачеве: «Думаю, он уже смотрит в полусредний вес, где скоро подерутся Шавкат и Белал»

Камил Гаджиев считает, что следующий бой Махачева пройдет в полусреднем весе.

«Если появится какая-то яркая звездочка в легком весе, то Исламу можно и подраться. А так, думаю, что он уже смотрит в полусредний дивизион, где будет бой Шавката Рахмонова с Белалом Мухаммадом . Думаю, что это следующий поединок для него», – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев .

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