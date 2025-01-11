Гуськов – Уокеру: «Выздоравливай. Дерьмо случается»

Богдан Гуськов поддержал Джонни Уокера после решения сняться с поединка.

«Выздоравливай. Дерьмо случается», – написал в соцсетях боец UFC Богдан Гуськов .

Джонни Уокер должен был подраться с Гуськовым на UFC 311, но снялся с боя из-за травмы.

Тренер Гуськова: «UFC ищет соперника. Скорее всего, Богдан подерется с другим бойцом»

Уокер получил травму и снялся с поединка против Гуськова на UFC 311