Тренер Гуськова: «UFC ищет соперника. Скорее всего, Богдан подерется с другим бойцом»
Богдан Гуськов может выступить на UFC 311, несмотря на отмену боя с Уокером.
«Да, Уокер травмировался и не сможет подраться с Гуськовым. UFC ищет соперника. Скорее всего, Богдан подерется с другим бойцом», – сказал тренер Гор Азизян.
Уокер получил травму и снялся с поединка против Гуськова на UFC 311
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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