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Тренер Гуськова: «UFC ищет соперника. Скорее всего, Богдан подерется с другим бойцом»

Богдан Гуськов может выступить на UFC 311, несмотря на отмену боя с Уокером.

«Да, Уокер травмировался и не сможет подраться с Гуськовым. UFC ищет соперника. Скорее всего, Богдан подерется с другим бойцом», – сказал тренер Гор Азизян.

Уокер получил травму и снялся с поединка против Гуськова на UFC 311

Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoUFC
Богдан Гуськов
logoДжонни Уокер
logoMMA
UFC 311
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