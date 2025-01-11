Уокер получил травму и снялся с поединка против Гуськова на UFC 311
Джонни Уокер не подерется с Богданом Гуськовым на UFC 311.
«Я опустошен. Было много тяжелой работы, которую я проделал за последние несколько месяцев. Я действительно хочу вернуться и сделать шоу для вас, но не в этот раз. Желаю Богдану удачи, надеюсь, он сможет найти противника», – заявил Уокер.
Пока неизвестно, кто станет новым соперником Гуськова.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джонни Уокера
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