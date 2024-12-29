Абдель-Азиз – Макгрегору: «Ты хочешь продать свой дом?»
Али Абдель-Азиз обратился к Конору Макгрегору.
«Конор, я слышал, ты уезжаешь из Ирландии из-за своего суда. Ты хочешь продать свой дом?» – написал Али Абдель-Азиз.
Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?
Абдель-Азиз – Конору: «Алкоголик и наркоман, который сбежал от Чендлера»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем