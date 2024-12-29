Абдель-Азиз – Макгрегору: «Ты хочешь продать свой дом?»

Али Абдель-Азиз обратился к Конору Макгрегору.

«Конор, я слышал, ты уезжаешь из Ирландии из-за своего суда. Ты хочешь продать свой дом?» – написал Али Абдель-Азиз .

Конор виновен в сексуальном насилии – его ждет штраф €250 тысяч. Что там опять?

Абдель-Азиз – Конору: «Алкоголик и наркоман, который сбежал от Чендлера»