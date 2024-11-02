ACA 181: Матевосян против Гасанова, Корнилов подерется с Фелипе и другие бои
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит турнир ACA 181, в главном бою которого подерутся бойцы полутяжелого веса Григор Матевосян (11-3) и Эльмар Гасанов (6-1).
Основной кард.
Кирилл Корнилов (15-1) – Карлос Фелипе (12-3);
Мурад Абдулаев (22-7) – Никола Дипчиков (22-11);
Павел Гордеев (20-4) – Аулел Пиртеа (26-15);
Михаил Егоров (6-2) – Алимардан Абдыкааров (20-8).
Прямую трансляцию турнира проводит ACA на своем официальном сайте.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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