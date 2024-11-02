ACA 181: Матевосян против Гасанова, Корнилов подерется с Фелипе и другие бои

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит турнир ACA 181, в главном бою которого подерутся бойцы полутяжелого веса Григор Матевосян (11-3) и Эльмар Гасанов (6-1).

Основной кард.

Кирилл Корнилов (15-1) – Карлос Фелипе (12-3);

Мурад Абдулаев (22-7) – Никола Дипчиков (22-11);

Павел Гордеев (20-4) – Аулел Пиртеа (26-15);

Михаил Егоров (6-2) – Алимардан Абдыкааров (20-8).

Прямую трансляцию турнира проводит ACA на своем официальном сайте .

«Могу победить любого средневеса мира». Чемпион ACA не проигрывает девять лет и тренируется с Хабибом

ACA 180: Гаджиев разгромил Гафорова, Байдулаев задушил Бибулатова и другие бои