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ACA 181: Матевосян против Гасанова, Корнилов подерется с Фелипе и другие бои

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит турнир ACA 181, в главном бою которого подерутся бойцы полутяжелого веса Григор Матевосян (11-3) и Эльмар Гасанов (6-1).

Основной кард.

Кирилл Корнилов (15-1) – Карлос Фелипе (12-3);

Мурад Абдулаев (22-7) – Никола Дипчиков (22-11);

Павел Гордеев (20-4) – Аулел Пиртеа (26-15);

Михаил Егоров (6-2) – Алимардан Абдыкааров (20-8).

Прямую трансляцию турнира проводит ACA на своем официальном сайте.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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