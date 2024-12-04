Масвидаль – Чендлеру: «Скажи лишь слово, и мы подеремся в апреле в Майами»

Майкл Чендлер бросил вызов Хорхе Масвидалю.

«Где ты, Хорхе?» – написал боец UFC Майкл Чендлер .

«Скажи лишь слово, и это произойдет в апреле в Майами», – ответил Хорхе Масвидаль .

Последний раз Масвидаль проводил бой в апреле 2023 года, когда проиграл Гилберту Бернсу.

Майкл Чендлер хочет провести бой с Хорхе Масвидалем