Масвидаль – Чендлеру: «Скажи лишь слово, и мы подеремся в апреле в Майами»
Майкл Чендлер бросил вызов Хорхе Масвидалю.
«Где ты, Хорхе?» – написал боец UFC Майкл Чендлер.
«Скажи лишь слово, и это произойдет в апреле в Майами», – ответил Хорхе Масвидаль.
Последний раз Масвидаль проводил бой в апреле 2023 года, когда проиграл Гилберту Бернсу.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Майкла Чендлера
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