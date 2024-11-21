Экс-боец UFC Матюшенко – о Джонсе, с которым дрался в 2010-м: «Думал, он напыщенная всезнайка. А он не стесняется спрашивать, учится у всех»

Экс-боец UFC Владимир Матюшенко рассказал о бое с Джоном Джонсом.

«Это был обычный бой. Хотя нам сказали, что победитель подерется за чемпионский титул, которым владел Маурисио Руа. Но я уже уходил на пенсию, а Джонс был начинающим и очень талантливым бойцом. Он смотрел видео моих поединков и сделал то же самое, что и другие – проход в ноги.

Самое классное, что я думал, что Джонс – напыщенная всезнайка. А он пришел ко мне до боя с Лиото Мачидой и спросил: «Владимир, ты с ним дрался. Что посоветуешь?» Это значит, что Джонс не стесняется спрашивать, учится у всех. Это показатель, что он знает и любит свою работу.

Для меня все выглядело просто – получил деньги, пошел дальше. Да, был шанс, но я его не использовал. Или не так: Джонс не дал мне его использовать. Это очень важно в ММА – не давать другому сопернику использовать шанс. Можно справиться с чем угодно. Даже с борьбой Джонса. Но он не дает.

Но опять же: ему больше нечем заниматься. Он не зубной врач и не адвокат, а боец и тренер. Я потом встречался с ним в баре в Москве и разговаривал на эту тему. Джонс любит и знает боевое искусство. Это его отличает. Он тот, кто есть. Поэтому не думаю, что он пошел бы работать тем же пожарным, как Миочич», – сказал экс-боец UFC Владимир Матюшенко в интервью Спортсу’‘.

В 2009 году Владимир Матюшенко проиграл Джону Джонсу техническим нокаутом в первом раунде.

Я остался в Америке со $100 – и попал в UFC