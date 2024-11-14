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Боец поп-ММА Джавид Рзаев арестован из-за подозрений в хулиганстве. Летом-2024 Hardcore его пожизненно забанил за фразу «русская свинья»

Экс-боец Hardcore FC Джавид Рзаев подозревается в совершении уголовного преступления.

Как сообщает сайт 164.ru со ссылкой на саратовскую областную прокуратуру, Джавид Рзаев отправлен под стражу на один месяц. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части первой статьи 213 УК РФ (хулиганство). Инцидент произошел в баре города Энгельса (Саратовская область) 10 ноября.

Напомним, что летом-2024 Рзаев был пожизненно дисквалифицирован промоушеном Hardcore FC за фразу «русская свинья» в адрес соперника.

Боец поп-MMA назвал соперника «русской свиньей» – теперь его проверяют на экстремизм, а у лиги приостановили лицензию

Выбитый в пабе зуб и угрозы в соцсетях – досталось бойцу поп-ММА, забаненному за «русскую свинью»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: 164.ru
происшествия
Поп ММА
Джавид Рзаев
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