Выбитый зуб и угрозы в соцсетях – досталось бойцу поп-ММА, забаненному за «русскую свинью»

Пострадал от другого бойца.

Еще один инцидент с участием скандального бойца поп-ММА Джавида Рзаева , произошедший в 2024 году – драка в пабе и выбитый зуб.

Что произошло?

Рзаев на несколько месяцев пропал из инфополя после пожизненного бана и проверки на экстремизм, когда назвал соперника «русской свиньей»

22 июня на турнире Hardcore по кулачным боям Рзаев победил Сергея Приходько, а потом начал конфликтовать с бойцом Артуром Кулинским, находившимся рядом с рингом. Рзаев назвал Кулинского «русской свиньей» и точно пожалел : лига навсегда отстранила его от выступлений в лиге, а Федерация бокса России даже обратилась в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить на экстремизм.

При этом Рзаев сначала извинился прямо на ринге (когда ему об этом сказал глава Hardcore Анатолий Сульянов), а потом записал несколько видеообращений: «Я очень раскаиваюсь, очень неприятна вся эта ситуация. Надеюсь, вы меня простите, и я буду делать все своими поступками, чтобы заслужить ваше прощение. Россия – мой дом, русский народ, можно сказать, одно целое со мной».

После турнира ФБР приостановила лицензию Hardcore, призвав исправить нарушения и выплатить штраф. Позднее лицензию восстановили, но спустя год забрали уже окончательно , запретив проводить турниры по кулачным боям и боксу – вероятно, из-за массовой драки, произошедшей в апреле-2024.

Рзаев с июля не выступает в Hardcore, пропал из инфополя на несколько месяцев, а теперь попал в новый скандал – подрался с другим бойцом лиги Даниилом Сидоровым. Не в клетке.

Сидоров угрожал Рзаеву в соцсетях, а потом во время драки выбил ему зуб

По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в одном из пабов Энгельса. Накануне в соцсетях Сидоров угрожал Рзаеву: «Два дня уже у тебя в городе, а мы с тобой до сих пор не можем встретиться. Не можешь мне локацию скинуть. Через пацанов найду твой адрес. Ходи и оборачивайся». А потом напал в пабе.

Сам Рзаев в этот момент отдыхал в компании друзей и бойца Фарида Ядулаева. После конфликт продолжился на улице, где Рзаева и Сидорова разнимала толпа. Боец Эльнар Алиев, который находился рядом, выложил видео конфликта: «Выскочке этой жопу порвать, что ли?»

После драки Рзаев записал видео, где показал выбитый зуб: «Налетел этот тип, подрались мы с ним, навтыкал ему немножко. Объяснил, где раки зимуют». И подписал пост: «Ты отсюда не уедешь!» Сидоров ответил: «Зуб найдешь – скажешь. Любая точка города – я здесь!»

Чем закончился конфликт – неизвестно.

Похоже, Hardcore Сульянова закрывают из-за массовой драки. Поп-ММА – все?

Фото: instagram.com/djavid_rz ; instagram.com/sidorov_danll_72 ; instagram.com/hardcore.fighting