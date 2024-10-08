Усик показал стену с фотографиями главных моментов карьеры

Александр Усик продолжает подготовку к бою в тяжелом весе против Тайсона Фьюри, который пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Бывший абсолютный чемпион мира показал стену из зала с фотографиями главных моментов в карьере:

• победа на Олимпиаде-2012;

• победа на Всемирной боксерской серии в 2018 году;

• завоевание трех основных поясов после победы над Энтони Джошуа в 2021 году;

• абсолютное чемпионство в тяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году.

Что нужно знать о реванше Усика и Фьюри?