Усик показал стену с фотографиями главных моментов карьеры
Александр Усик продолжает подготовку к бою в тяжелом весе против Тайсона Фьюри, который пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.
Бывший абсолютный чемпион мира показал стену из зала с фотографиями главных моментов в карьере:
• победа на Олимпиаде-2012;
• победа на Всемирной боксерской серии в 2018 году;
• завоевание трех основных поясов после победы над Энтони Джошуа в 2021 году;
• абсолютное чемпионство в тяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в 2024 году.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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