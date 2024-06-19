Bellator Champions Series 3: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги MMA Bellator Бокс/MMA/UFC

22 июня в Дублине (Ирландия) состоится турнир Bellator Champions Series 3. Событие возглавит поединок за титул чемпиона в полусреднем весе между Джейсоном Джексоном и Рамазаном Курамагомедовым.

Где и во сколько смотреть Bellator Champions Series 3?

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Начало боев – в 21:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

  • Джейсон Джексон (18-4) – Рамазан Курамагомедов (12-0);
  • Пол Хьюз (11-1) – Бобби Кинг (12-6);
  • Норберт Невеньи (7-0) – Далтон Роста (8-1);
  • Касум Касумов (14-1) – Матеус Маттос (14-2-1;
  • Хасан Магомедшарипов (9-0) – Тайлер Матисон (6-3).

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