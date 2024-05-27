Боб Арум: «Фьюри должен подраться с Джошуа до середины следующего года»

Боб Арум уверен, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри подерутся в течение года.

«Поединок с Джошуа? В следующем году. Победа или проигрыш – что бы ни случилось, но этот бой должен произойти, потому что в Великобритании о нем слишком много говорят.

Я буду очень удивлен, если этот бой не состоится на «Уэмбли» до середины 2025 года», – заявил промоутер Боб Арум.

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