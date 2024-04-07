Шон Стрикленд: «Кертис победил Аллена даже с плохой подготовкой. Дайте ему реванш с полным лагерем»

Теги UFC MMA Шон Стрикленд Брендан Аллен Крис Кертис Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд назвал Криса Кертиса победителем поединка с Бренданом Алленом.

«Крис был не в форме и плохо подготовлен к этому бою, но все равно победил. Вы не можете отказать UFC, каждый боец ​​​​это знает. Тебе говорят: «Прыгай». Ты отвечаешь: «Как высоко?»

Ладно, не буду вредничать. Мы взрослые мужики, которые сами принимают решения. Просто дайте ему реванш с полным лагерем. Курт этого заслуживает», – заявил экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.

Напомним, Крис Кертис проиграл Брендану Аллену (47-48, 48-47, 46-49) раздельным решением судей в главном бою UFC Fight Night 240.

Брендан Аллен: «Я поимею Дрикуса. Этот парень не может держать мой пояс»

Брендан Аллен уверен, что победит дю Плесси: «Если мне дадут титульник, то это будет легкий вечер в офисе»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По делу сказал.
+1
0
+1
"Курт этого заслуживает". Так Крис или Курт?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий