Шон Стрикленд: «Кертис победил Аллена даже с плохой подготовкой. Дайте ему реванш с полным лагерем»

Шон Стрикленд назвал Криса Кертиса победителем поединка с Бренданом Алленом.

«Крис был не в форме и плохо подготовлен к этому бою, но все равно победил. Вы не можете отказать UFC, каждый боец ​​​​это знает. Тебе говорят: «Прыгай». Ты отвечаешь: «Как высоко?»

Ладно, не буду вредничать. Мы взрослые мужики, которые сами принимают решения. Просто дайте ему реванш с полным лагерем. Курт этого заслуживает», – заявил экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.

Напомним, Крис Кертис проиграл Брендану Аллену (47-48, 48-47, 46-49) раздельным решением судей в главном бою UFC Fight Night 240.

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