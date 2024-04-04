Фахретдинов подерется с Дальби на UFC Saudi Arabia (журналист Марсель Дорфф)

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Элизеу Залески Дос Сантос Ринат Фахретдинов UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов подерется с Николасом Дальби в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил журналист «Евроспорта» Марсель Дорфф. Поединок в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Николасом Дальби пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.

Фахретдинов − полусредневес с рекордом 21-1-1, в последний раз подравшийся в ноябре-2023 с Элизеу Залески дос Сантосом вничью.

Дальби − 39-летний датчанин с рекордом 23-4-1 на серии из четырех побед. В последнем бою он нокаутировал Габриэля Бонфима.

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