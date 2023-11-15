Денис Тюлюлин: «Не сомневаюсь, что Павлович еще станет чемпионом UFC»
Денис Тюлюлин высказался о поражении Сергея Павловича в бою с Томом Аспиналлом.
«Все бывает, это спорт. Серега был готов, но здесь тяжелый вес – одно попадание все решает. В тот день Аспиналл был лучше, точнее. Это был его день.
Думаю, Павлович вернется сильнее. С его карьерой все будет хорошо. Не сомневаюсь, он еще станет чемпионом UFC», – сказал боец промоушена Денис Тюлюлин.
Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC
Павлович опустился на 3-е место в рейтинге тяжеловесов UFC после проигрыша Аспиналлу
2 комментария