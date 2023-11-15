Денис Тюлюлин: «Не сомневаюсь, что Павлович еще станет чемпионом UFC»

Денис Тюлюлин высказался о поражении Сергея Павловича в бою с Томом Аспиналлом.

«Все бывает, это спорт. Серега был готов, но здесь тяжелый вес – одно попадание все решает. В тот день был лучше, точнее. Это был его день.

Думаю, вернется сильнее. С его карьерой все будет хорошо. Не сомневаюсь, он еще станет чемпионом », – сказал боец промоушена Денис Тюлюлин.

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