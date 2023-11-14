Тюлюнин на 4-дневном уведомлении согласился драться на UFC Vegas 82
Денис Тюлюнин принял бой на UFC Vegas 82 за четыре дня до турнира.
Об этом сообщил журналист Влад Калугин. 35-летний Тюлюнин (10-8) с рекордом 1-3 в UFC подерется с Кристианом Данканом (8-1).
Поединок состоится в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC Vegas 82 в ночь на 19 ноября.
Эдвардс хочет драться за титул в среднем весе на UFC 300: «Было бы здорово встретиться со Стриклендом или дю Плесси»
Хамзат Чимаев: «Все говорят, что Усман вышел на замену, но я тоже взял бой на коротком уведомлении»
1 комментарий