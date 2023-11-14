Тюлюнин на 4-дневном уведомлении согласился драться на UFC Vegas 82

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Денис Тюлюнин принял бой на UFC Vegas 82 за четыре дня до турнира.

Об этом сообщил журналист Влад Калугин. 35-летний Тюлюнин (10-8) с рекордом 1-3 в UFC подерется с Кристианом Данканом (8-1).

Поединок состоится в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC Vegas 82 в ночь на 19 ноября.

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1 комментарий

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Yavich
Терять ему особо нечего, хоть денег заработает
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