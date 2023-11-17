Взвешивание перед UFC Fight Night 232: Аллен и Крейг показали одинаковый вес, Тюлюлин и Данкан – тоже

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 232. В главном событии турнира пройдет поединок в среднем весе между Бренданом Алленом и Полом Крейгом.

Результаты взвешивания:

Брендан Аллен (84,4 кг) – Пол Крейг (84,4 кг);

Джейк Меттьюс (77,3 кг) – Майкл Моралес (77,6 кг);

Чейз Хупер (70,3 кг) – Джордан Левитт (70,3 кг);

Пэйтон Талботт (61,7 кг) – Ник Агуирре (61,7 кг);

Луана Пинейро () – Аманда Рибас (52,4 кг);

Урош Медич () – Мыктыбек Оролбай (77,1 кг);

Кристиан Данкан (84,4 кг) – Денис Тюлюлин (84,4 кг).

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